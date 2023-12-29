أستاذ علوم سياسية: مصر تعتبر السودان عمقا استراتيجيا لها





قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إنّ مصر تعتبر السودان عمقا استراتيجيا لها، نتيجة للروابط الأخوية والتاريخية والحضارية التي تجمع البلدين منذ آلاف السنين.

أضاف في حوار مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ما زالت الروابط الأخوية المصرية السودانية حاضرة، وكلما شعر السودانيون بالمشكلات والأزمات التي تنتاب بلادهم فإنهم لا يجدون إلا مصر ملجأ لهم».

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس: «ما زالت مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل إيجاد حل للأزمة في السودان، وآخر هذه الحلول مؤتمر دول جوار السودان الذي تحدث عن ضرورة وحدة السودان والحفاظ على الدولة السودانية».

الوطن نيوز