شاهد بالفيديو.. “الخفافيش” تهاجم فنان سوداني أثناء إحيائه حفل بإحدى الولايات ومتابعون: (دي رسالة من ربنا عشان تبطل الغناء وتتوب)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام الجمهور المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي أثار استغراب الجمهور, أظهر تعرض فنان سوداني شاب لهجوم من قبل “خفافيش” الليل وفقاً لما أكد ناشرو المقطع.

وظهر الفنان خلال المقطع وهو يغني ويحاول التصدي لهجوم “الخفافيش” عليه بطريقة أثارت ضحكاته وضحكات الحاضرين الحفل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد أجمع عدد كبير منهم أن ما حدث للفنان هو رسالة من الله, وكتب أكثر من معلق: (دي رسالة من ربنا عشان تبطل الغناء وتتوب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين