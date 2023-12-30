حيلة بسيطة تحسن من مذاق القهوة





توصل مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية بجامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حيلة بسيطة وسهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة القهوة.

وبحسب الدراسة التي نشرت على موقع «ساينس أليرت»، فإن الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها، حيث إن الماء يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة التي تنتج عند طحن القهوة، والتي تؤثر سلباً على توزيع الحبيبات والنكهات.

وقال الباحث الكيميائي كريستوفر هندون، أحد مؤلفي الدراسة، إن «الماء يعمل كموصل للشحنات الكهربائية، ويمنع تكون الكتل الصلبة من حبوب القهوة، ما يسمح بطحن أكثر انتظاماً وتجانساً». وينصح هندون محبي القهوة بتجربة إضافة قطرات من الماء إلى حبوب القهوة قبل الطحن، وملاحظة الفرق في الطعم والرائحة.

وأضاف هندون أنه «لا يوجد قاعدة ثابتة لكمية الماء المناسبة، لكنه ينصح بالبدء بقطرة واحدة وزيادتها تدريجياً حتى الوصول إلى النتيجة المرغوبة»، ويضيف أن الكمية قد تختلف باختلاف نوع القهوة ودرجة التحميص وحجم الطحن. وقد أثارت الدراسة اهتمام الخبراء في مجال القهوة، الذين أشادوا بالمحاولة العلمية لفهم آلية تأثير الماء على القهوة.

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