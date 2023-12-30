سياسية
منظمة أطباء بلا حدود: أجلينا موظفينا في “ود مدني” إلى أماكن أكثر أمنا في السودان والدول المجاورة
قالت منظمة أطباء بلا حدود بأنها قامت بتعليق جميع أنشطتها الطبية في “ود مدني” بولاية الجزيرة بسبب التدهور الأمني.
وأضافت المنظمة:
– أجلينا موظفينا في “ود مدني” إلى أماكن أكثر أمنا في السودان والدول المجاورة.
– نشعر بالقلق على سكان “ود مدني” الذين لديهم فرص محدودة للغاية في الحصول على الرعاية الصحية والأدوية الأساسية.
– ندعو قوات الدعم السريع إلى حماية المدنيين في “ود مدني”، وضمان الوصول الآمن إلى خدمات الرعاية الصحية من خلال احترام حيادية المرافق الطبية.
– لا نزال ندير أنشطتنا في مواقع عدة في السودان، بما في ذلك الخرطوم وأم درمان والنيل الأبيض والأزرق والقضارف وغرب وشمال ووسط وجنوب دارفور.
الشرق للأخبار
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