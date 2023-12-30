دعم من شركة شيكان للتأمين لمستشفى اروما بكسلا والاسر الوافدة





وقف والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن بأمانة الحكومة على الدعم المقدم من شركة شيكان للتأمين واعادة التأمين المحدودة المقدم بواسطة العضو المنتدب للشركة المدير العام الاستاذ صلاح الدين موسى محمد والمتمثل في معدات طبية مختلفة من بينها جهاز للتنفس وبعض الاحتياجات لمستشفى اروما اضافة الى مواد غذائية للاسر الوافدة بمحلية اروما.

وحيا الوالي المكلف جهود شركة شيكان على الدعم المقدم للمسشتفى والاسر الوافدة والذي يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية للشركة.

وامتدح الوالي مبادرة الشركة ومساهمتها في اعادة تأهيل مباني امانة الحكومة مشيرا الى ان الجهد المقدم عبر الشركة يعتبر نموذجا لكل الشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاع العام.

من جانبه اوضح المدير العام لشركة شيكان ان الدعم المقدم للمستشفى يعتبر من الاحتياجات الملحة بالاضافة الى المواد الغذائية.

وقال اننا نحاول ان نقف مع المواطن ونساهم في رفع الضائقة التي يمر بها الشعب رغم الظروف المعلومة منوها الى وقوف الشركة مع الحكومة في الولاية في اعادة اعمار مباني امانة الحكومة عبر مكتب فرع الشركة بولاية كسلا.

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