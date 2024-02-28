بين 30 يوماً و6 شهور.. فئات مسموح لها بالبقاء داخل الإمارات بعد انتهاء الإقامة





تسمح دولة الإمارات لـ 5 فئات بالبقاء داخل الدولة لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء الإقامة، أو إلغائها، وفقاً لمنظومة التأشيرات المحدّثة التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودخلت حيز التنفيذ، بدءاً من 3 أكتوبر 2022.

ولفتت «الهوية والجنسية» إلى أن الفئات الخمس تشمل: «الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، والحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، وأرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته، والطلبة الدارسون بعد انتهاء دراستهم وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات في الدولة، والمقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الأول والثاني في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين».

ونوهت الهيئة بأنه وفقاً لتعديل صلاحية البقاء في الدولة بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها للمنظومة الجديدة، هناك فئتان يسمح لهما بالبقاء في الإمارات 3 أشهر..

هما: المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الثالث في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، و(ملّاك العقار) الذين لديهم إقامات على أحد العقارات».وعدّلت «الهوية والجنسية» مدة البقاء في الإمارات لأصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وتشمل: المقيمين وعمال الخدمة المساعدة وأفراد الأسرة وغيرهم من أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، علماً بأن فئات إقامات (الكوارث والحروب، والمتقاعد الأجنبي، والعمل الافتراضي، والمستثمر أو الشريك)؛

يسمح لهم بالبقاء في الدولة 30 يوماً بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها.ودعت «الهوية والجنسية» الجميع للاستفادة من المزايا الجديدة، بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها، وعبر مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، مؤكدة أن المنظومة المحدّثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في دخول الأجانب وإقامتهم في المنطقة والعالم.

صحيفة الخليج