المدير العام لقوات الشرطة يقف علي تنفيذ الخطط التأمينية بولاية القضارف ويؤكد دعمه الكامل لانفاذها





اكد الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب والي ولاية القضارف المكلف علي الدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة من خدمات متعددة هجرية وجنائية اسهمت كثيرا في بسط الامن والاستقرار بالولاية ، مبينا ان لجنة أمن الولاية بجميع مكوناتها تعمل بتعاون وتنسيق دعما للامن والاستقرار بجميع محليات الولاية ، جاء ذلك لدي لقائه اليوم بأمانة الحكومة الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والوفد المرافق له خلال زيارتهم للولاية اليوم ، مشيدا بالدور الذي ظلت تضطلع به ادارتي الجوازات والسجل المدني تجاه المواطنين باستخراج اوراقهم الثبوتية رغما عن الاعداد الكبيرة لطالبي الخدمة ، مشيرا الي ان زيارة المدير العام لقوات الشرطة للولاية شكلت رضا تام وسط منسوبي شرطة الولاية خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمته رئاسة قوات الشرطة لخطط شرطة الولاية.

الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة جدد التزام قوات الشرطة بتوفير كافة احتياجات ومتطلبات قوات الشرطة حتي يعود للوطن كامل استقراره وامنه وسلامه بعد تمرد المليشيا واستهدافها لقدرات ومقدرات الوطن والمواطن ، مضيفا ان قوات الشرطة وخلال (126) عام اكتسبت خبرات تراكمية تستطيع من خلالها ان تحقق كافة متطلبات العملية الامنية ، خاصة وان قوات الشرطة ظلت ومنذ اندلاع الحرب في الخطوط الامامية بجانب عملها الراتب في تقديم بقية الخدمات الاساسية ، مشيد بمستوي التعاون والتنسيق بين كافة ادارات شرطة الولاية ، مبينا ان دعم رئاسة الشرطة لشرطة الولاية يأتي في عدة محاور اهمها تإمين الولاية من كافة المهددات الامنية خاصة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والتهريب باشكاله المختلفة اضافة لتأمين سهل البطانة ، مشيدا بالاداء المتميز لمنسوبي شرطة الولاية خاصة ادارتي الجوازات والسجل المدني لما حققاه من نجاحات في تقديم خدمات هجرية للاعداد الكبيرة من المواطنين

اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة ولاية القضارف اكد هدوء الاحوال الامنية والجنائية بالولاية بفضل تفعيل خطط العمل المنعي والوقائي الذي ينتظم جميع محليات الولاية ، مشيدا بمخرجات زيارة مدير عام قوات الشرطة ووفده للولاية والتي وقف خلالها علي جاهزية شرطة الولاية للقيام بدورها كاملا في بسط الامن والامان لمواطني الولاية