وزير الداخلية المكلف يتفقد مكاتب الجوازات والسجل المدني بالقاهرة

قام اللواء شرطة م خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم بزيارة للسفارة السودانية بالقاهرة وكان في استقباله السفير محمد عبدالله علي التوم سفير السودان بمصر .

هذا وقد قدم السفير تنوير شامل عن سير العمل بالسفارة . ثم تفقد مكاتب الجوازات والسجل المدني ووقف علي الأداء وتحديات العمل من خلال التنوير الذي قدمه العقيد عادل يونس مدير الجوازات وقد وعد السيد الوزير بتزليل الصعاب ومعالجة أوضاع العاملين واستحقاقاتهم وقد أشاد سيادته بهمه العاملين وحرصهم علي خدمه الجالية السودانية بتجرد ونكران ذات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان