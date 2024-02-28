في كلمة له أمام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان.. وزير العدل معاوية عثمان محمد خير: ما يجري في السودان هو “تمرد غادر”

في كلمة له أمام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان.. قال وزير العدل معاوية عثمان محمد خير بإن ما يجري في السودان هو “تمرد غادر” وما يقوم به الجيش إنما هو الواجب الدستوري والأصيل للجيوش في كل دول العالم

– نؤكد الالتزام الصارم للقوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الاشتباك الميداني وكافة المبادئ ذات الصلة بحماية المدنيين وهي تتصدى لـ”التمرد الغادر” الذي له امتداداته الإقليمية والدولية. – ندعو “المجلس” لدعم ما تقومُ به القوات المسلحة وهي تتصدى لهذا المُهدِد الذي يتجاوز خطرُه السودان إلى الإ.قليم بأسره. – نناشد المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بتصنيف “الميليشيا جماعة إرهابية” بعدما “استوفت كل المعايير اللازمة للتصنيف” – نحمل “الميليشيا المتمردة” مسؤولية إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية والتنصل عن اتفاق جدة – الحكومة السودانية ملتزمة بتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية. الشرق للأخبار