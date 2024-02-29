رونالدو يخرج عن صمته بخصوص “الحركة المشينة” وقال الحركة التي صدرت منه تعبر عن “القوة والانتصار”





تسلمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، إفادة رسمية من لاعب فريق النصر، كريستيانو رونالدو، رداً على شكوى قدمتها إدارة نادي الشباب السعودي، تتهمه فيها بأدائه “حركة مشينة” أمام جماهير فريقها، وفق وسائل إعلامية سعودية.

وأوردت صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلا عن مصادرها، أن “رونالدو رفض في إفادته الاتهام الموجه إليه عن قيامه بـ”حركة مشينة” أمام جماهير الشباب نهاية المواجهة، التي جرت الأحد الماضي، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وانتهت لصالح النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “اللجنة ستدرس إفادة اللاعب البرتغالي، من الناحية القانونية، وستصدر قرارها النهائي خلال الساعات المقبلة”.

وذكر حساب “الرياضية عاجل”، على منصة (إكس)، أن “رونالدو أفاد أنه، يحترم كل الأندية، وأن الحركة التي صدرت منه تعبر عن القوة والانتصار، وأنها ليست مشينة، واعتاد عليها في أوروبا”.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقام بوضع يده على أذنه في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم.

وبعد لحظات قام بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، مما دفع إدارة نادي الشباب لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر مطلعة قولها، إن “نادي الشباب طالب بتطبيق المادة 57 من لائحة الانضباط التي تنص أن “أي شخص يقوم بالإساءة تجاه الجمهور، بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة، يتم إيقافه مبارتين، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار)”.

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