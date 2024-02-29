دراسة تحذر الرجال.. «الكرش» قد يتسبب في إصابتك بالخرف





حذرت دراسة جديدة، من تداعيات السمنة وظهور «الكرش»، عند الرجال، فبحسب دراسة نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني، فإن أصحاب الوزن الزائد في منطقة البطن، ومن لديهم تاريخ عائلي لمرض الزهايمر، يمتلكون وظائف دماغية أقل من الآخرون.

ويرى الباحثون، أن ارتفاع رواسب الدهون في البنكرياس والكبد قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.

واجرى الباحثون، الدراسة على 204 شخص من الأصحاء في منتصف عمرهم، ولكن يمتلكون تاريخ عائلي من مرض الزهايمر، ليجدوا أن من يعانون من زيادة الوزن في منطقة البطن يمتلكون وظائف عقلية أقل من أصحاب التاريخ الوراثي من مرض الزهايمر.

وأشار الطبيب ميشال شنايدر بيري، أن زيادة الدهون في البنكرياس مرتبط بحجم الدماغ وبانخفاض الإدراك الدماغي لدى الرجال في منتصف العمر.

وبالرغم من أن الدراسات السابقة أظهرت أن الرجال أصحاب الكتلة الجسمية المرتفعة هم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالخرف، إلا أن الدراسة الجديدة تُشير إلى أن المشكلة تتعلق على وجه التحديد بمنتصف العمر.

وأضاف الطبيب سابير جولان شيختمان، أن مستودعات الدهون في منطقة البطن، وليس مؤشر كتلة الجسم، وهي عامل خطير لانخفاض الأداء المعرفي وزيادة خطر الخرف.

وتسمى الدهون الزائدة التي تتراكم حول الجذع بالدهون الحشوية، وهي تساهم في ظهور شكل البطن الزائد “الكرش”، والدهون الحشوية هي من أكثر أنواع الدهون خطورة، حيث تتسرب الأحماض الدهنية إلى الدم، وتختلف تلك الدهون عن دهون ما تحت الجلد الأقل خطورة والتي تتراكم تحت سطح الجلد مباشرة، وهي المسؤولة عن الدهون المتذبذبة والسيلوليت.

صحيفة الاسبوع