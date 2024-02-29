شاهد بالصورة والفيديو.. المصممة السودانية الحسناء عواطف دهب تشعل مواقع التواصل بعد ظهورها عروساً بأزياء “الجرتق”





اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السودانية, بزواج المصممة السودانية ونجمة السوشيال ميديا عواطف دهب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت المصممة الشهيرة والتي تقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة بإطلالة مبهرة رفقة زوجها خلال لحظات “الجرتق” وهي عادة سودانية تجرى بعد حفل الزفاف.

الجدير بالذكر أن زواج الحسناء عواطف دهب, والذي تم بدولة الإمارات وتغن فيه المطربة الشهيرة إيمان الشريف, كان قد شغل الأسافير وتم وصفه بالزواج الأسطوري بعد أن أكد المتابعون أن العريس رجل أعمال شهير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين