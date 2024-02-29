شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يصدر بياناً يكشف من خلال الوضع حول مسيده: (المنطقة حولنا مليانة ومؤمنة بالجيش ولا يوجد أي إطلاق نار وضابط بالقوات المسلحة قدم اعتذار لنا لهذا السبب)





خرج الشيخ السوداني الأمين عمر الأمين, في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع كشف من خلاله الوضع في حي أبو روف بأم أدرمان وتحديداً منطقة مسيده العامر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الشيخ أن المنطقة من حوله ممتلئة بالجيش الذي تمكن من السيطرة عليها وتأميها.

وذكر أن ما حدث قبل لحظات من بيانه هو اقتحام سيارة جيش للمنطقة قامت بإطلاق النار نتج عنه بعض الإصابات لكن دون وقوع أي وفيات.

وكشف شيخ الأمين بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن ضابط بالقوات المسلحة زاره بعد اقتحام الجيش للمنطقة وإطلاقه النار, وقدم اعتذاره, لأنهم كانوا يظنون أن المنطقة التي أطلقوا فيها النار كانت خالية من المواطنين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين