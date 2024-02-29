سياسية
بعد زيارة رسمية لمصر – رئيس مجلس السيادة القائد العام يعود للبلاد
عاد إلى البلاد اليوم الخميس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائدالعام ، بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية إستغرقت يوماً واحداً ، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و ترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات .
وكان في إستقباله بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسبن وزير الدفاع والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس وعدد من السادة الوزراء.
ورافق رئيس مجلس السيادة القائد العام خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل.
إعلام القوات المسلحة السودانية
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