بعد زيارة رسمية لمصر – رئيس مجلس السيادة القائد العام يعود للبلاد

عاد إلى البلاد اليوم الخميس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائدالعام ، بعد زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية إستغرقت يوماً واحداً ، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و ترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات .