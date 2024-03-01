وزير الداخلية المكلف يلتقي بالقاهرة برابطة ضباط الشرطة المتقاعدين – صور





التقى مساء امس بالقاهرة اللواء شرطة م خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف برابطة ضباط الشرطة المتقاعدين برئاسة الفريق شرطة محمد حسن ادريس.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان اللقاء هدف الى التعرف على التحديات التي يواجهها الضباط واسرهم خاصه فيما يلي العلاج والإقامة وسبل الاستقرار بعيداً عن الوطن كما هدف اللقاء الاستماع إلى آراء الضباط ومقترحاتهم نحو ترقية وتطوير العمل بوزارة الداخلية بالنظر لما يحملونه من خبرة ودراية بالعمل الشرطي .

هذا وقد ركز المتحدثون علي ضرورةً فتح نافذة للرابطة للتواصل مع السلطات المصرية تسهل لهم اجراءات العلاج والإقامة بصورة أفضل والنظر في كيفية الاستفادة من طاقتهم وخبرتهم في مجالات العمل المتاحة خاصة الاستثمارية التي يمكن ان تعود بالنفع علي الجميع وتدعم صندوق الضباط المتقاعدين

كما شمل الحديث النظر في إمكانية سداد استحقاقات الضباط المتقاعدين وتكملتها لما يعانونه الان ورفع الظلم عن الضباط الذين صدرت بحقهم قرارات من المحاكم.

وإشادة الرابطة بطاقم مكتب الجوازات والسجل المدني بالسفارة لما يقومون به من جهود جبارة تجاه الجالية .

هذا وقد أشاد وزير الداخلية في كلمته برابطة الضباط والحرص علي مساعدة بعضهم البعض مؤكداً بانه سيدعم الخطوآت التي كانت قد بدات نحو توقيع برتوكول بين الشرطة السودانية والمصرية يتيح فرص افضل للضباط وأسرهم للعلاج بمصر.

مثمناً على فكرة العمل الاستثماري مطالباً برفع دراسات الجدوى الاقتصادية لمناقشتها مع قيادة الشرطة . مشيراً انهم سينظرون في إمكانية الدعم المباشر للصندوق باشراك الوحدات المتخصصة في وزارة الداخلية .

وفي ختام كلمته وعد الوزير بمناقشة ما يهم الضباط في مصر واسرهم في اجتماعه المرتقب مع وزير الداخلية المصري خاصة ما يلي الإقامة والعلاج والتعليم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان