في غياب رونالدو.. الحزم يتعادل مع النصر السعودي





فرض الحزم على مضيفه النصر، التعادل القاتل بنتيجة 4-4 مساء الخميس، في الجولة 22 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

رباعية النصر حملت توقيع تاليسكا “هاتريك” في الدقائق 31 و61 و71، وساديو ماني في الدقيقة (90+4) من ركلة جزاء.

أما أهداف الحزم حملت توقيع أحمد محيميد وتوزي وفايز سليماني وباولو ريكاردو في الدقائق 53 و66 و84 و(90+9).

وارتفع رصيد النصر إلى 53 نقطة في وصافة الدوري السعودي، مقابل 15 نقطة للحزم في المركز قبل الأخير.

وسيكون بوسع الهلال صاحب الصدارة، توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه النصر، عندما يواجه اتحاد جدة، غدا الجمعة.

كووورة