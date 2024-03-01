وزير الدفاع الأمريكي: بصراحة إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه





صرّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وقال أوستن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي أمس: “بصراحة، إذا خسرت أوكرانيا، أعتقد حقاً أن الناتو سيواجه روسيا وجهاً لوجه”.

وأضاف أوستن: “من دون دعم من واشنطن، ستظل القوات الأوكرانية أقل تسليحاً ومعرضة للخطر بسبب الافتقار إلى “أنظمة الدفاع الجوي الكافية”.

ووصف أوستن، التقدم اليومي للقوات الروسية بأنه “مقلق للغاية” وحذر من أنه دون مساعدات أمريكية جديدة فإن أوكرانيا ستظل في وضع غير جيد.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العواقب على حلف “الناتو” ستكون أكثر مأساوية إذا ظهر في أوكرانيا.

وقال بوتين في خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية: “لقد بدأوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن نحن نتذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلادنا، ولكن العواقب الآن ستكون على المتدخلين المحتملين أكثر مأساوية”.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

وكالة سبوتنيك