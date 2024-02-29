بايدن تحدث مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن هدنة محتملة في غزة





تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع الزعيمين القطري والمصري، الخميس، حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار “فوري ومستدام” في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل مقابل إطلاق سراح رهائن، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ناقش في اتصالين منفصلين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحادث “المأساوي والمثير للقلق” أثناء تسليم مساعدات في شمال غزة الذي قتل فيه العشرات.

وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تقديم أجوبة وضمان توصيل الإغاثة الإنسانية بشكل آمن بعد الحادث، ووصفت الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه “يائس”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين “نحن على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية منذ وقت مبكر من هذا الصباح وعلمنا أن التحقيق جار. وسنتابع هذا التحقيق من كثب ونضغط للحصول على أجوبة”.

وفي وقت سابق الخميس، قال بايدن إنه لن تكون هناك “على الأرجح” هدنة في غزة بحلول الاثنين، بعد أن صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يأمل في وقف إطلاق النار بحلول 4 مارس.

ويحاول الوسطاء – قطر والولايات المتحدة ومصر – منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق يسمح بوقف القتال يرافقه إطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.

فرانس برس