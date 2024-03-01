برسوم تبدأ من 5 ريالات.. حكومي توضح إجراءات خروج مركبة إلى خارج قطر





أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) إجراءات طلب تصريح خروج مركبة خارج البلاد بقيادة سائق غير مالكها، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الطلب عبر موقع وزارة الداخلية أو عبر تطبيق مطراش 2 .

وقالت بوابة حكومي – عبر موقعها الإلكتروني – إنه يمكن للمواطنين والمقيمين والشركات تقديم طلب إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لإصدار تصريح بخروج مركبة مملوكة لمقدم الطلب من البلاد بقيادة سائق آخر مع تحديد السائق المصرح له الخروج بها.

الإجراءات :

1. تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

2. اختيار الصلاحية المطلوبة (“شخصي” لمعاملات صاحب البطاقة، أو “اسم الشركة” للشخص المفوّض عليها لتنفيذ معاملاتها).

3. الضغط على “الخدمات المرورية” ثم “المركبات” ثم “تصريح خروج مركبة”.

4. تحديد رقم المركبة المطلوب إصدار تصريح خروج لها في صفحة “بيانات المركبة”.

5. إدخال الرقم الشخصي للسائق في الخانة المخصصة لذلك في صفخة “بيانات السائق”، ثم تأكيد الرقم.

6. اختيار مدة التصريح في صفحة “بيانات التصريح”؛ حيث ستُعرض الرسوم المقررة حسب المدة المختارة.

7. سداد الرسوم المقررة في صفحة “تسديد الرسوم” من خلال شاشة البنك للسداد.

8. لإصدار تصريح خروج مركبة أخرى، يتم الضغط على “إدخال جديد” ثم تكرار الخطوات السابقة.

الرسوم :

إصدار تصريح برحلة واحدة : 5 ريالات

إصدار تصريح برحلات متعددة لمدة 3 شهور: 25 ريالاً

إصدار تصريح برحلات متعددة لمدة 6 شهور: 50 ريالاً

وأكدت بوابة حكومي أنه لا بد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة، كما يمكن الحصول على هذه الخدمة في أي وقت وعلى الفور، وهي متاحة أيضًا من خلال تطبيق مطراش2.

الشرق القطرية