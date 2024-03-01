كسلا.. قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائد الفرقة ١١ مشاة يشهدان تخريج دفعة جديدة من جنود المدفعية





بحضور والي كسلا المكلف الأستاذ محمد موسى عبدالرحمن شهد اللواء الركن أحمد محمد الحسن العماس قائد المنطقة العسكرية الشرقية إلى جانبه اللواء الركن حسن أبوزيد قائد الفرقة الحادية عشر مشاة .. شهدوا إحتفال الفرقة بتخريج دفعة جديدة من منسوبي اللواء (159) مدفعية وسط حضور كبير لقيادات القوات النظامية والفعاليات الشعبية والتنفيذية بولاية كسلا وجاء الإحتفال تحت شعار ( نحن في الشدة بأس يتجلى).

وقد خاطب التخريج قائد الفرقة مؤكدا أن القوات المسلحة تقدم كل يوم الشهيد تلو الشهيد دفعاً لهذا العدوان الغاشم الذي إستهدف الشعب و مقدرات البلاد بواسطة مليشيا آل دقلو الإرها_بية فهي كذلك ترفد جبهات القتال بالمقاتلين الخلص لمواصلة المسير في معركة الكرامة ولتطهير البلاد من دنس الإرها_ب حيث تلقوا تدريبات متخصصة ونوعية في كافة المجالات القتا_لية لتأمين البلاد وإدامة الأمن والإستقرار.