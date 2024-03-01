حركة العدل والمساواة السودانية: الفقيد استشهد دفاعا عن نفسه بعد مقاومته لمعتدين هاجموا منزله بالخرطوم

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الباشمهندس الفاتح عثمان التوم، شقيق البروفيسور/ عبد الله عثمان التوم، أمين العلاقات الخارجية بحركة العدل و المساواة السودانية، و الذي استشهد دفاعا عن نفسه بعد مقاومته لمعتدين هاجموا منزله بالخرطوم.

يتقدم الدكتور جبريل إبراهيم محمد و قيادة و أعضاء الحركة بصادق التعازي و المؤاساة للبروفيسور/ عبد الله عثمان التوم و جميع آل عثمان التوم و آل الشرتاي مهدي سبيل أبو كدوك و أصهارهم في هذا الفقد الأليم، سائلين المولى عزّ و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم آله و ذويه الصبر و حسن العزاء.