يا سعادتك نحن جاهزين ياخي بس فك اللجام.. شاهد بالفيديو البرهان يتوقف لسماع حماسة من صبي





يا شعبنا غنوا لنا وأبشروا بنصر قريب فلن تهزم أمة يحمل صبيانها روح الفداء ..

توقف رئيس مجلس السيادة القائد العام “البرهان” على الطريق العام ليستمع إلى صبي تشرب الوطنية والشجاعة يتلو قصيدة ملؤها الجسارة والفروسية.

ووقفت سيارة القائد العام في الطريق واستمع البرهان لقصيدة حماسية من صبي قال في بعض مقاطعها: يا سعادتك نحن جاهزين ياخي بس فك اللجام.. وحي البرهان الصبي على حماسته.

ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة واسعة من قطاعات الشعب.

رصد وتحرير – “النيلين”