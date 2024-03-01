حل وحيد أمام النصر السعودي لتجاوز أزمته!





يواجه الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، تحديا صعبا خلال الفترة المقبلة، بسبب أزمة مركز حراسة المرمى الذي يعاني منه الفريق.

وتأكد غياب الحارس وليد عبدالله عن النصر خلال المباريات المقبلة، بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.وبالتالي، فإن الفريق النصراوي سيلعب مباراته المقبلة ضد العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، من دون 4 حراس، وهم ديفيد أوسبينا لعدم الجاهزية، وراغد النجار ووليد عبدالله للإصابة، وإيقاف نواف العقيدي.وسبق أن أكد كاسترو في مؤتمر صحفي أنه سيعتمد على حارس من فئة الشباب، حال إصابة وليد عبدالله.

وبالفعل، سيكون أمام المدرب البرتغالي حلا واحدا متمثل في الاستعانة بالحارس الشاب فارس أفندي، البالغ من العمر 20 عاما، والذي تم تصعيده للفريق الأول مؤخرا.ولم يشارك الحارس الشاب في أي مباراة مع “العالمي” حتى الآن، ولكنه تواجد في المباريات الأخيرة على مقاعد البدلاء تحسبا لحدوث إصابة.ويستعد “الأصفر” لمواجهة العين الإماراتي، مساء يوم الإثنين المقبل، على مستوى البطولة القارية الأعرق على مستوى الأندية.

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