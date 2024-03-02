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روضة الحاج: الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة! وأنا ومصرُ غريبةٌ لاذت بحزنِ غريبةٍ بينا تسيرُ القاطرة
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج” نصّاً على صفحتها الرسمية قائلة:
الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة!
وأنا ومصرُ
غريبةٌ لاذت بحزنِ غريبةٍ
بينا تسيرُ القاطرة
كلُّ المحطاتِ التي مرَّت بنا
مشابهاتٌ كلُّهنَّ
فليس من بيتٍ
لكي نأوي له
والساعة العجلى تشير إلى تمام العاشرة!
لا أهلَ
لا مستقبلينَ هناك
لا معنىً أُطاردُه
فيتبعُني ويُتعِبني
فقط
وجعٌ عظيمٌ لانهمارِ الذاكرة!
الآن تُمطر في جنوبِ القاهرة
وأنا يُعاودُني شجاي المرُّ
تعبثُ بي حميَّاي القديمةُ
كلما
بكتِ السماءُ وأبرقت
فكأنَّما روحي السماءُ الماطرة
وجعٌ عتيقٌ
يستبدُّ بهذه الروحِ المطيرةِ
كلما
لمعتٌ بروقٌ كنتُ أعرفُهنَّ
هبَّ عليّ عطرُ الأرضِ
أيقظَ كلَّ ما هدهدتُه لينامَ
أوقدَ ليلي الساجي
وسافرَ بي هناك
وهل أنا
مذ جئتُ هذي الأرضَ
إلا ضيفةٌ ومسافرة!
مطرٌ
وصوتُ (حليم)
شايٌ أحمرٌ
كتبٌ مبعثرةٌ
وشوقٌ
لست أدري ما الذي أشتاقُه
ومن الذي أشتاقُه
لكنَّني أدري تلوُّي القلبِ
كالملدوغِ
حين تُحيط بي أشجانُه
أدري بسكِّينِ الحنينِ
يشقُّ هذي الخاصرة!
الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة
أبكي
لأرضٍ لم تغادرني وإن غادرتُها
لأحبةٍ سأظلُّ أحملهُم معي
حتى الحياةِ الآخرة!
أو ربما أبكي مكابدتي
لكي أبدو كما أبدو
وفي روحي تمورُ عوالمٌ شتى
وكونٌ كاملٌ يغلي
وأسئلةٌ
وما من مهربٍ إلا إلى هذي القصيدةِ
وهي تُمعنُ في مراوغةٍ
أنا أدرى بها
يا للعنودِ الماكرة!
ولربما أبكي
صدوعاً كلما رممّتها
وظننتُها التأمت
أعادتها قصيدةُ شاعرٍ
أو شاعرة!
أبكي
وتنهمرُ السماءُ
وتُجهش الدنيا معي
والشوقُ يهطلُ
والحنينُ الآنَ
يهمي من سماءِ القاهرة!
الصفحة الرسمية – السمراء روضة الحاج
رصد وتحرير – “النيلين”
رصد وتحرير – “النيلين”
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