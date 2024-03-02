روضة الحاج: الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة! وأنا ومصرُ غريبةٌ لاذت بحزنِ غريبةٍ بينا تسيرُ القاطرة

الآن تُمطرُ في جنوبِ القاهرة!

كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج” نصّاً على صفحتها الرسمية قائلة:

بينا تسيرُ القاطرة

والساعة العجلى تشير إلى تمام العاشرة!

لكي نأوي له

فليس من بيتٍ

مشابهاتٌ كلُّهنَّ

كلُّ المحطاتِ التي مرَّت بنا

لا أهلَ

لا مستقبلينَ هناك

لا معنىً أُطاردُه

فيتبعُني ويُتعِبني