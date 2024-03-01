برعاية كريمة من مساعد المدير العام للخدمات الطبية واللجنة العليا للاستنفار شرطة محلية مروي تدشن دورة الاسعافات الأولية





دشنت شرطة محلية مروي ممثلة في إدارة الخدمات الطبية برعاية الفريق شرطة طبيب د. اميرة عباس مساعد المدير العام للشئون الصحية واللجنة العليا للاستنفار بمحلية مروي دورة الاسعافات الأولية بمنطقة تنقاسي الرويس بشراكة بين الخدمات الطبية وجمعية الهلال الأحمر بمشاركة عدد(100) متطوع من العنصر النسائي.

يذكر ان الدورة تاتي في اطار التعاون المجتمعي الكبير لشرطة محلية مروي و المواطنين وتعد الدورة اضافة حقيقية و ترفع عن كاهل المواطن خصوصا ان المنطقة ظلت تشهد بعض الكوارث التي تصيب الإنسان من حميات ولدغات العقارب اضافة الي كوارث وتبعات فصل الخريف والحصاد وغيرها.

مدير شرطة محلية مروي ابان ان الدورة تعتبر امتداد لبرامج مجتمعية تقودها شرطة المحلية بالتعاون مع مواطني المحلية بغية إشراك المواطن في العملية الامنية وخلق قنوات تواصل مع المواطنين تجعل الشرطة والمواطن في خندق واحد

العميد شرطة (حقوقي) حسن السيد ممثل مساعد المدير العام للشئون الصحية برئاسة قوات الشرطة اوضح انهم في اللجنة العليا للاستنفار بمحلية مروي بالتعاون مع ادارة الخدمات الطبية برئاسة قوات الشرطة تكفلوا بكافة تكاليف الدورة التي ستعقبها دورات اخرى تهدف لخدمة المواطنين ، مشيدا باهتمام الفريق شرطة د. اميرة عباس الفضل مساعد المدير العام للشئون الصحية التي صادقت على قيام الدورة خدمة لمواطن المحلية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان