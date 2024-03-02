استشاري كويتي: الكويت من الدول الرائدة في جراحة أمراض الذكورة والعقم





أكد استشاري كويتي الجمعة أن دولة الكويت من الدول الرائدة في مجال جراحة أمراض الذكورة والعقم ولديها باع طويل في هذا المجال وتمتلك خبرات كبيرة في جراحة المسالك البولية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أدلى به استشاري جراحة المسالك البولية بدولة الكويت المتخصص في أمراض الذكورة وصحة الرجل الدكتور دليم الهاجري في ختام فعاليات المؤتمر المصري السنوي لجراحة المسالك البولية الذي تنظمه جامعة (أسوان) والجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية في مصر.

وأكد الهاجري أن دولة الكويت باتت اليوم محط اهتمام أطباء وجراحي المسالك البولية في الوطن العربي والعالم معربا عن فخره بحصولها عبر أبنائها على شرف تقديم خبرتها في مجال جراحة أمراض الذكورة والعقم في المؤتمر السنوي المصري لجراحة الكلى والمسالك من بين سبعة أطباء وخبراء عالميين.

وأهدى الهاجري هذه المشاركة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى دولة الكويت حكومة وشعبا.

وأعرب عن تقديره للدعم والاهتمام اللامحدود من وزارة الصحة والقيادات بها من أجل رفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بدولة الكويت في التخصصات الطبية كافة لا سيما جراحة الكلى والمسالك البولية.

وكشف عن أن الدعوة لعرض الخبرة الكويتية في مجال جراحات العقم والذكورة جاءت بناء على طلب اللجنة العليا واللجنة العلمية للمؤتمر المصري للمشاركة في هذا الملتقى العلمي من خلال المؤتمر السنوي المصري لجراحة الكلى والمسالك.

وشارك في المؤتمر الذي بدأت أعماله الأول من أمس الأربعاء واختتمت اليوم الجمعة أكثر من 150 طبيبا من جميع محافظات مصر بالإضافة إلى سبعة أطباء زوار من دول أجنبية عدة مرموقة في التخصصات الجراحية لمثل هذا النوع من الحالات.

وناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بجراحة المسالك البولية وطرق التعليم الطبي المستمر وورش العمل التدريبية للأطباء تحت التدريب وتبادل الخبرات ما بين الأطباء على مستوى العالم.

السياسة الكويتية