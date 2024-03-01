إضراب عام يشل حركة النقل في ألمانيا





شهدت أجزاء كبيرة من ألمانيا اليوم الجمعة إضرابا عاما في خدمات الحافلات ومترو الأنفاق ووسائل نقل أخرى ما أدى إلى شل الحياة في معظم أنحاء البلاد وتقطع السبل بمئات الآلاف من المواطنين والموظفين. وقالت نقابة (فيردي) في بيان إنه تم التوجه إلى قرار الإضراب بعد فشل المباحثات حول ساعات العمل مع اتحادات أرباب العمل في 14 ولاية من بين 16 ولاية ألمانية.

ويتزامن إضراب اليوم مع فعاليات احتجاجية تنظمها منظمات بيئية في المدن الرئيسة ضد التغيرات المناخية ما يعني شل الحركة في مراكز المدن والبلديات الألمانية. وبررت النقابة الإضراب الثاني الذي تنظمه خلال أسابيع لفشلها في التوصل مع أرباب العمل لاتفاق يؤدي إلى خفض ساعات العمل وزيادة عدد أيام الإجازات. ويأتي هذا الإضراب بعد أسابيع من تنظيم المزارعين احتجاجات في عدد من المدن الألمانية احتجاجا على خفض المساعدات الحكومية للقطاع الزراعي لا سيما الدعم الحكومي لمادة الديزل.

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