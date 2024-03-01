فرصتان أمام الترجي لبلوغ مونديال 2025 .. “في حالة فوز الهلال السوداني”





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فرصتين أمام الترجي التونسي، من أجل التأهل للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا، والتي ستقام العام المقبل 2025 في أمريكا.وأشار الفيفا في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، إلى أن الترجي وصن داونز، بإمكانهما التأهل لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد، من خلال نظام التصنيف الدولي.

وأوضح البيان أنه في حال فوز الهلال السوداني على الترجي غدا السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، سيتأهل صن داونز مباشرة لكأس العالم للأندية.وأضاف “سيكون للترجي، فرصة ثانية للتأهل بشرط أن يفوز الأهلي المصري أو الوداد أو صن داونز بلقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا”.

وكان الفيفا قد خصص 4 مقاعد للأندية الأفريقية في كأس العالم للأندية، حيث تأهل الأهلي المصري والوداد بعد فوزهما بلقب دوري الأبطال في عامي 2022 و2023.

يذكر أن الترجي التونسي سبق وأن شارك في مونديال الأندية بنظامها القديم 3 مرات، أعوام 2011 و2018 و2019.

كووورة