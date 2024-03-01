الأهلي يكتفي بهدف في شباك يانج أفريكانز.. ويحسم الصدارة





حسم الأهلي المصري، صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، بتغلبه على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني (1-0) مساء الجمعة بإستاد القاهرة بالجولة الأخيرة.واصل حسين الشحات، نجم الأهلي، التألق وسجل هدف فوز فريقه في الدقيقة (46).

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند 8 نقاط.

المباراة في مجملها جاءت متوسطة المستوى مع اندفاع هجومي في بعض الأوقات لكن الأهلي حسم الأمور، وأهدر عدة محاولات لزيادة النتيجة ليواصل رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال.

بدأت المباراة بهجمات متبادلة بين الفريقين، وسجل الأهلي هدفا عن طريق بيرسي تاو بتمريرة عرضية من معلول، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل، بينما انطلق يانج أفريكانز هجوميا، وسدد عزيز كي بجوار القائم، ثم كرة عرضية أبعدها المدافع محمد عبد المنعم.

وأهدر عبد المنعم فرصة أهلاوية بضربة رأس بجوار القائم.ضاعت محاولة قريبة من وسام أبو علي ثم أبعد التسلل محاولة خطيرة لطاهر ثم انفراد لإمام عاشور أهدره بغرابة مع نهاية اللقاء بفوز الأهلي.

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