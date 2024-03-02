الهلال يسحق الاتحاد في الكلاسيكو ويوسع الفارق مع النصر





حول الهلال تأخره أمام ضيفه اتحاد جدة إلى انتصار ثمين 3-1، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الجمعة على ملعب “المملكة أرينا”، بقمة الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.تقدم “العميد” أولا بهدف نجولو كانتي في الدقيقة 12، لكن الزعيم رد بثلاثية من توقيع صالح الشهري، ومالكوم أوليفيرا، وسعود عبدالحميد (39، و59، و67).

وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ليوسع الفارق مع النصر إلى 9 نقاط، بعد تعثر “العالمي” بالتعادل مع الحزم أمس الخميس.بينما تجمد رصيد الاتحاد، الذي دخل المباراة مثقلا بالغيابات، عند 37 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في اقتحام المربع الذهبي، حيث رفض هدية الوحدة الذي عطل التعاون، الرابع ب39 نقطة، بالتعادل معه.

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