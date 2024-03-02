سياسية

حركتا جيش تحرير السودان قيادة تمبور وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي يوقعان ببورتسودان مذكرة تفاهم داعمة للجيش

2024/03/02
مصطفى تمبور

حركتا جيش تحرير السودان قيادة تمبور وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي يوقعان ببورتسودان مذكرة تفاهم داعمة للجيش نصت على:
– تشكيل لجنه مشتركة دائمة لتكثيف النشاط الإعلامي الداعم للجيش الوطني وتنوير وتوعية الرأي العام وتبصيره بما يجري
– إنهاء تمرد ميليشيا الدعم السريع الإرهابية بالكامل وتخليص الشعب السوداني منها
– المحافظة على الوحدة الوطنية للبلاد من المؤمرات داخليا وخارجيا
– إنجاز عملية سياسية بعد إنهاء تمرد الميليشيا عبر حوار شامل باستثناء حزب المؤتمر الوطني وأن تكون القوات المسلحة جزءاً منه.
– معالجة كافة أسباب الصراع السياسي بالبلاد ورد الحقوق إلى أصحابها ومشاركة الكل في قسمة ثروات البلاد وسلطتها حسب مانصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان.
الجزيرة – السودان

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