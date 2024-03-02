وزير التنمية العمرانية والطرق يوجه باستعجال صيانة الطريق القومي بورتسودان-عطبرة





أكد الأستاذ عبد الله يحيى وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور الاهتمام بالطرق القومية وصيانتها مشيرا إلى الدور الفاعل لها في دعم الإقتصاد الوطني وتسهيل حركة المواطنين والتجاره. جاء ذلك خلال تفقده الطريق القومي بورتسودان-عطبرة على رأس وفد رفيع من وزارته ضم المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور مهندس مستشار جعفر حسن والاستاذ موسى آدم علي المستشار بالوزارة وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه الوزير الجهات المختصة لاستعجال أعمال الصيانة والانتهاء من العمل خلال اقرب وقت ممكن مشيرا الى الدور الهام و الاستراتيجي للطريق وبخاصة في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح الوزير أن وزارته ولن تألوا جهدا في إنفاذ برامجها رغم التحديات التي تواجه العمل لاسيما الآثار السالبة للحرب. ومن جانبه استعرض السيد مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور برامج وانشطة الوزارة مبينا الجهود المبذولة للارتقاء بالطرق القومية وتنفيذ أعمال الصيانه .

وقدم تنويرا للسيد الوزير حول حول عمليات الصيانة بطريق بوتسودان عطبرة وما يتعلق بالجسور .

ويشار الى أن السيد الوزير والوفد المرافق له تفقدوا أعمال الصيانة في الطريق القومي بورتسودان – عطبره في منطقتي خورعرب ومسمار ووقفوا على اعمال الصيانة الجارية والتي تنفذها شركتي المك نمر وبتروكوست.

ووجه مدير الهيئة باكمال عمليات الصيانة بالسرعة المطلوبة وحث عمال الشركات بمضاعفة الجهد وتذليل حركة سير المواطنين.

سونا