الناها منت مكناس: يجب أن يحقق رئيس الجمهورية فوزا كاسحا





نظمت السيدة الناها منت حمدي ولد مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP لقاء مع عمد الحزب ونوابه وأعضاء المكتب السياسي، تحدثت فيه عن الحزب وإرثه السياسي حيث يعد من أعرق الأحزاب السياسية الموريتانية التي تأسست بعيد الاعلان عن التعددية وبالضبط سنة 1993.

وطالبت منت مكناس الحضور في لقاء الأسبوع الماضي بالعمل الجاد من أجل انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثانية، وأن يضعوا خلف ظهورهم التنافس الحزبي الضيق الذي يحدث أثناء الحملات الانتخابية والعمل مع طيف الأغلبية خلف برنامج رئيس الجمهورية الذي هو برنامج جميع الأحزاب والتيارات الداعمة له.

وحثت رئيسة UDP الحضور من قادة الحزب والعمد والفاعلين المجتمعيين إلى العمل الجاد والمضاعف حتى ينال رئيس الجمهورية أغلبية ساحقة في المناطق والبلديات المحسوبة على الحزب.

بدورهم الحاضرون أكدوا تمسكهم بخط الحزب ونهجه وموقعه في الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية.

كما دعموا بشكل لالبس فيه طلب الحزب الموجه لرئيس الجمهورية بقبول الترشح لمأمورية ثانية.

يذكر أن لدى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم 25 عمدة، و500 مستشار بلدي، على امتداد التراب الوطني.

صحيفة الحرية – موريتانيا