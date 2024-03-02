تشاد تعلن مقتل المعارض يحي ديالو

أعلنت الحكومة التشادية مقتل المعارض يحي ديالو خلال تبادل لإطلاق النار في مقر حزبه قبل يومين.

وقال الناطق باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله، إن يحيى ديالو قُتل الأربعاء الماضي، بعد لجوئه إلى مقر الحزب، ورفضه الاستسلام، متهما إياه بإطلاق النار على قوات الأمن.

واتهمت انجامينا المعارض الراحل يحي ديالو، بقيادة هجوم استهدف مكاتب جهاز الأمن الداخلي الثلاثاء الماضي، لقي فيه عدة أشخاص مصرهم.

وكالة الوئام الوطني للأنباء