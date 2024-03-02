َمصر.. انهيار الدولار في السوق السوداء.. والكشف عن سعره مقابل الجنيه





تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات بين 45 إلى 46 جنيهًا خلال الساعات الماضية.

ومع استمرار نزول سعر صرف الدولار في السوق الموازية، فقد زاد المعروض بنسبة كبيرة مع فشل الشائعات التي يطلقها التجار والمضاربون، في خلق بيئة مناسبة لعودة صعود الدولار الأسود.

فيما تسيطر حالة الارتباك على السوق الموازية للصرف في مصر بعد إتمام الحكومة المصرية عدة صفقات من العيار الثقيل أهمها مشروع “رأس الحكمة”.

وتسلمت الحكومة المصرية أمس، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.

صحيفة المرصد