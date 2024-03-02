بالصور.. مصنع الجوازات الجديد يصل مدينة عطبرة في نهر النيل





إستقبل د / محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون والي ولاية نهرالنيل و الأستاذ / محجوب السر وزير المالية بحكومة ولاية نهرالنيل وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية مصنع جوازات عطبرة الجديد ووفد الفنيين والمختصين القادم من بورتسودان لتركيبه وذلك بالمبني الذي تم تخصيصه للمصنع شمال مبنى إدارة الجوازات بعطبرة.

والي ولاية نهرالنيل وصف وصول المصنع بالحدث التاريخي والإضافة الحقيقية للبنى التحتية بالولاية معلناً تسخير كافة الجهود حتى يتم تركيب المصنع الضخم وتدشين العمل به خدمةً لمواطني ولاية نهرالنيل من كافة المحليات

وثمن في حديثه مجهودات الفريق شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة ومساعدوه وكافة أعضاء هيئة قيادة الشرطة وإدارة الجوازات وشرطة ولاية نهرالنيل والتي أسفرت عن هذا الإنجاز التنموي والخدمي الكبير

وزير المالية بحكومة ولاية نهرالنيل كشف عن إكتمال كافة الترتيبات لإنطلاقة عمل المصنع متعهداً من جانبه بتوفير كافة متطلبات فريق العمل وتهيئة المكان المناسب بما يتطلبه من تجهيزات حيث سيبدأ المصنع في العمل خلال أيام قليلة

اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل توجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير لقيادة قوات الشرطة وقيادات حكومة ولاية نهرالنيل الذين توافقت إرادتهم على إستكمال وصول المصنع وبدء تركيبه وتشغيله من مدينة عطبرة.

وأضاف سيادته إن مصنع الجواز الذي وصل اليوم إلى مدينة عطبرة يعتبر من المصانع الضخمة والحديثة حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 7 آلاف جواز في اليوم الأمر الذي سيسهم في تقديم الخدمة السريعة لطالبيها بالولاية