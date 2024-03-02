وزير الداخلية المكلف يلتقي نظيره وزير الداخلية المصري واللقاء يستعرض عددا من الموضوعات الخاصة بالجالية السودانية بمصر





التقي اليوم بوزارة الداخلية المصرية اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بنظيره اللواء محمود توفيق عبد الجواد وزير الداخلية المصري وهدف اللقاء الي نقل هموم ومشاكل السودانيين بجمهورية مصر العربية والعمل علي معالجتها مع السلطات المصرية.

الوزير المصري عن بالغ تقديره للسودان حكومه وشعباً ، مضيفا ان الزيارة تعتبر فرصة للتعرف علي إمكانيات ومقدرات الشرطة المصريه والتي ستكون جاهزة للسودان في اي وقت

اللواء (م) سايرين عبر عن شكر السودان للحكومة المصرية علي ما قدمته للسودانيين من تسهيلات مكنت من استضافة أعداد مقدرة وصلوا الي مصر بسبب الحرب ، مضيفا ان مشاكل السودانيين الان تتمثل في البطء الشديد في اجراءات الحصول علي تأشيرة الدخول الي مصر وان عدد التاشيرات الممنوحة لا يتناسب مع عدد الطالبين الشيء الذي دفع أعداد كبيرة منهم الي استخدام وسيلة اخري وهي التهريب وهي ظاهرة غير مرحب بها وقد تعرض عدد كبير من المواطنين للخطر وفقدوا ارواحهم بسبب الحوادث لوعورة الطريق وخطورته ، مطالبا باجراءات استثنائية لكبار السن والأطفال والنساء للحصول علي تاشيرة الدخول مناديا بفتح منفذ للجالية السودانية بالنظر لحجمها بين الجاليات الاخري وزيادة فترة الإقامة وعلي ذات الصعيد اشار وزير الداخلية المكلف الي ضرورة فتح مؤسسات التدريب المصرية للشرطة السودانية بعد ان اقدم التمرد علي تدمير مواعين التدريب وتخريبها.

وزير الداخلية المصري عبر عن سعادته بالزيارة وتمني لو كانت لفترة اطول لتشمل كل الموضوعات التي تهم الوزارتين وقدم الدعوة الرسمية لوزير الداخلية لزيارة مصر ، وفيما يتصل باجراءات الإقامة افاد وزير الداخلية المصري ان الايام القادمة ستشهد تبسيط للإجراءات وانجازها بأسرع ما يمكن مناديا السودانيين باكمال الأجراءات في مكاتب الجوازات المنتشرة بالعاصمة والمحافظات وافاد ان توجيهاتهم ستصدر تسعد السودانيين.

وعن تاشيرة الدخول اوضح وزير الداخلية المصري ان بط الأجراءات سببه اجراءات الفحص الضرورية لاستيفاء شروط التأشيرة ووعد بتسهيل الإجراءات لضمان حصول اكبر عدد من السودانيين علي التأشيرة في وقت وجيز ، وعن التدريب أوضح وزير الداخلية المصري أنهم جاهزون لاستقبال طلاب كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة وكل الدورات التدريبية المتخصصة متي ما طلب السودان ذلك كما ابدّي الاستعداد لزيادة المنح الدراسية الخاصة بالشرطة السودانية.