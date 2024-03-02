أردول: مدن جنوب كردفان مثل كادقلي والدلنج ظلتا في شبه عزلة كاملة ولا يصلها المساعدات ولا البضائع

قال مبارك أردول القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بأنه التقى بوفد اتحاد عام جبال النوبة بقيادة الفريق محمد مركزو كوكو .

وأضاف أردول على صفحته الرسمية:

تباحثنا عن قضايا كثيرة أهمها قضية إرسال المساعدات الإنسانية إلى ولاية جنوب كردفان ومسألة حماية المدنيين، ان الحرب التي شارفت على العام قد تضرر منها المدنيين بشكل كبير في كل السودان ، ولكن مدن جنوب كردفان مثل كادقلي والدلنج ظلتا في شبه عزلة كاملة ولا يصلها المساعدات ولا البضائع، لابد من التدخل الانساني العاجل …