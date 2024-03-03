وزير الخارجية يشارك منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا





ترأس السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي وفد السودان المشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في دورته الثالثة، والذي تنظمه الحكومة التركية خلال الفترة من 1-3 مارس 2024م بمدينة أنطاليا.

ويأتي المنتدى هذا العام تحت شعار “تعزيز الدبلوماسية في أوقات الأزمات”، وقد خاطب افتتاح المنتدى كلٍ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان.

وتضمن المنتدى عددا من جلسات الحوار والفعاليات الدبلوماسية حول العديد من القضايا والموضوعات في الساحة العالمية. وشارك السيد الوزير كمتحدث في جلسة حوار بعنوان “أساليب الوساطة المبتكرة في أوقات الأزمات”، تحدث فيها عن الحرب الدائرة في السودان وأسبابها، حيث أكد سيادته أن رفض قائد مليشيا الدعم السريع دمج قواته في الجيش السوداني لتكوين جيش موحد يعد السبب الأساسي في إشعال الحرب، وبأن الحكومة السودانية رغم فرض هذه الحرب عليها إلا أنها ملتزمة بالتفاوض السلمي ومنفتحة على كل المنابر والمبادرات.