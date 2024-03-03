بالصور.. والي الخرطوم محمولاً على الأعناق من جنود الجيش في سوق أمدرمان





وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة يرافقه اللواء أحمد الطيب أمبيقا مدير دائرة أمن امدرمان الكبرى على الارتكازات المتقدمة للقوات في جنوب سوق أمدرمان بمنطقة البوستة وعمارة أولاد شندي، مع تواصل إنتصارات القوات المسلحة وقوات هيئة العمليات بجهاز الامن والمخابرات العامة وقوات الاحتياطي المركزي بالشرطة والمستنفرين في محاور القتال المختلفة بامدرمان.

ورصدت الكاميرا يوم السبت حجم الدمار الذي طال البنى التحتية وحرق المحلات التجارية بعد نهبها وتخريب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأكد المرابطون في الخطوط الأمامية أن الاوضاع تحت السيطرة بعد دحر المتمردين الذين هربوا من أرض المعركة وخلفوا وراءهم قتلاهم وعتادهم مؤكدين عزمهم على مواصلة القتال لتحرير أمدرمان بشكل كامل وتخليص الشعب السوداني من جوائم المليشيا الإرهابية.

والي الخرطوم هنأ ابطال معركة سوق أم درمان الذين دحروا الاوباش وتأسف والي الخرطوم للحال الذي آل إليه بفعل المليشيا المتمردة التي لم تدخل مكانا الا وقامت بنهبه وتدميره في عمل ممنهج هدفه تدمير السودان لصالح العمالة والارتزاق.