سياسية
وزير الخارجية يلتقي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
التقى السيد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي بالسيد كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمدير التنفيذي للعمليات على هامش مشاركته بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، والذي ينعقد فعاليته خلال الفترة من 1-3 مارس بمدينة أنطاليا التركية.
وتقدم سعادة الوزير بالشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها المنظمة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان، معرباً عن أسفه عما تكبدته منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية من خسائر جراء انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومهاجمتها لمقار هذه الجهات.
و أكد السيد الوزير على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف مناطق البلاد وتذليل الصعاب التي تعترض إيصال هذه المساعدات، مشيراً إلى إعاقة المليشيا الارهابية لعمل المنظمات.
من جانبه عبر السيد كارل عن رغبة البرنامج استخدام الحدود التشادية لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن السيد الوزير شدد على أنه بعد ثبوت استخدام الحدود التشادية في عمليات نقل الأسلحة للمليشيا المتمردة، لا يمكن المساومة بأمن واستقرار البلاد، مؤكداً على استعداد الحكومة الدائم على التعاون مع جميع المنظمات الإنسانية ناصحاً المنظمة بشراء المساعدات الغذائية من الأسواق المحلية لتلبية حاجة المواطنين إضافة إلى بحث إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية بطرق متفق عليها.
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