“الحارس مالنا ودمنا، جيشنا يا جيش الهنا” بالصور.. والي الخرطوم يثني على أعمال ترباس الغنائية وتخليد ملاحم الجيش

زار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم الاستاذ المطرب كمال ترباس في مقر اقامته وذلك في اطار زياراته التفقدية لأحوال رموز المجتمع خلال فترة الحرب، وذلك بحضور اللواء أحمد الطيب أمبيقا مدير دائرة أمن امدرمان الكبرى.
واستقبل ترباس والي الخرطوم ومرافقوه بالاهزوجة الخالدة (الحارس مالنا ودمنا، جيشنا يا جيش الهنا)، كما تلى عدد من القصائد التي تمجد انتصارات الجيش السوداني، وأعرب ترباس عن تقديره لزيارة الوالي التي جاءت عقب عودته من الإرتكازات الأمامية، وحيا ترباس انتصارات القوات المسلحة وقال أن ساعة النصر اقتربت.
والي الخرطوم اعرب عن سعادته بزيارةالفنان ترباس الذي قدم من خلال الكلمة المغناه اجمل الالحان التي أصبحت جزءا اصيلا من تاريخ الغناء السوداني، فهو قامة فنية كما نحيي أغنياته للجيش السوداني وحيا الوالي صمود ترباس مع القوات الباسلة والمواطنين لاكثر من عشرة أشهر وجاء الآن يبشر المواطنين بالنصر وهو شاهد عيان من قلب مع المعركة.
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