“الحارس مالنا ودمنا، جيشنا يا جيش الهنا” بالصور.. والي الخرطوم يثني على أعمال ترباس الغنائية وتخليد ملاحم الجيش





زار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم الاستاذ المطرب كمال ترباس في مقر اقامته وذلك في اطار زياراته التفقدية لأحوال رموز المجتمع خلال فترة الحرب، وذلك بحضور اللواء أحمد الطيب أمبيقا مدير دائرة أمن امدرمان الكبرى.

واستقبل ترباس والي الخرطوم ومرافقوه بالاهزوجة الخالدة (الحارس مالنا ودمنا، جيشنا يا جيش الهنا)، كما تلى عدد من القصائد التي تمجد انتصارات الجيش السوداني، وأعرب ترباس عن تقديره لزيارة الوالي التي جاءت عقب عودته من الإرتكازات الأمامية، وحيا ترباس انتصارات القوات المسلحة وقال أن ساعة النصر اقتربت.