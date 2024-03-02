جابر يشيد بجهود السعودية ومركز الملك سلمان والسفارة في دعم السودانيين





اشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس لجنة الطواريء الإنسانية الفريق إبراهيم جابر بجهود المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم العون للشعب السوداني.

واعتبر لدى مخاطبته اليوم بفندق الربوة ببورتسودان حفل تدشين المشروعات والمساعدات السعودية بانها جهد قديم متواصل دعما للشعب السوداني، وأشار الى انهم قدموا قبل أسبوعين سلال ومعدات وأجهزة طبية، ودعم وتأهيل ١٢ مسشفاً و٢٤ بئراً للمياه بالطاقة الشمسية ومستشفى بورتسودان.

وناشد جابر المنظمات الاخرى لتقديم الخدمة للمجتمعات المحتاجة، مجددا التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات خلال مدة قصيرة.

وحمل المنظمات مسؤولية الوقوف والمتابعة لعمليات توزيع وإيصال مساعداتها عبر الشركاء الوطنيين مشيرا الى ان نحو ٨٠% من النازحين يتواجدون بالقرى والمدن.

وامتدح جهود وادوار مركز الملك سلمان على اهتمامه بتقديم الخدمة للمجتمعات. وتعهد جابر بتقديم كل التسهيلات للمنظمات على أداء واجبها في تقديم الخدمات للسودانيين في كل مكان.