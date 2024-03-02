سياسية
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي ثابو إمبيكي
إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير بمدينة جوهانسبيرج اليوم الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب أفريقيا والإتحاد الافريقي ثامو أمبيكي، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض وسفير السودان بجنوب إفريقيا أسامة محجوب حسن ضرار.
وثمن سيادته الأدوار المشرفة لجنوب افريقيا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في معارك العدالة الاجتماعية والمواطنة بلا تمييز مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تعد من أكبر الدول التي قاومت إستعمار الشعوب وناهضت الابادة الجماعية.
وأطلع سيادته الرئيس الأسبق على مجريات وتطورات الأوضاع في السودان لافتا إلى إمكانية توظيف علاقاته الواسعة للمساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب السوداني جراء الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على المواطن والدولة السودانية، والإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا ضد المدنيين والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية.
إلى ذلك تعهد الرئيس السابق امبيكي بحشد الدعم الإقليمي لمساندة الشعب السوداني معبّراً عن تقديره وتحاياه لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان.
سونا
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة