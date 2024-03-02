نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي ثابو إمبيكي

وثمن سيادته الأدوار المشرفة لجنوب افريقيا وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في معارك العدالة الاجتماعية والمواطنة بلا تمييز مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا تعد من أكبر الدول التي قاومت إستعمار الشعوب وناهضت الابادة الجماعية.

وأطلع سيادته الرئيس الأسبق على مجريات وتطورات الأوضاع في السودان لافتا إلى إمكانية توظيف علاقاته الواسعة للمساهمة في وضع حد لمعاناة الشعب السوداني جراء الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على المواطن والدولة السودانية، والإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا ضد المدنيين والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية.