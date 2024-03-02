الوداد المغربي يودع دوري أبطال إفريقيا بعد انتصار شرفي أمام أسيك أبيدجان





ودع فريق الوداد المغربي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم الفوز على ضيفه أسيك أبيدجان الإيفواري بنتيجة 1/صفر في ختام منافسات المجموعة الثانية، السبت.

وسجل منتصر الهتيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وأهدر بيرث سليمان ركلة جزاء للفريق الإيفواري في الدقيقة 73 تصدى لها الحارس المغربي مهدي مفتاح.

وأكمل الوداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بدر جادارين في الدقيقة 84.

ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط لكنه بقى في المركز الثالث، بينما بقى أسيك أبيدجان في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وتساوى الوداد المغربي مع سيمبا في رصيد النقاط بعدما اكتسح الفريق التنزاني ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 6/صفر في مباراة أقيمت بنفس التوقيت، ليتأهل لدور الثمانية.

ولكن فريق سيمبا انتزع وصافة المجموعة لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام الوداد البيضاوي، حيث فاز بهدفين دون رد في تنزانيا بينما اكتفى الوداد بالفوز 1/صفر في المغرب.

بوابة الأهرام