الهلال يودع دوري الأبطال بعد الخسارة من الترجي التونسي





اختتم الترجي التونسي مسيرته في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، السبت، بالفوز على ضيفه الهلال السوداني (1-0)، في ملعب حمادي العقربي برادس.

ومع إسدال الستار على دور المجموعات، احتل الترجي المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر، بينما توقف رصيد الهلال عند 5 نقاط، في المركز الثالث، وتذيل النجم الساحلي الترتيب ب4 نقاط.وترجم المدافع المخضرم، ياسين مرياح، تفوق الترجي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 22، بعد تمريرة حاسمة من زميله يان ساسي.وهاجم الهلال السوداني في الشوط الثاني بقوة، وفاز بالسيطرة على وسط الملعب.

وعلى عكس سير اللقاء، كاد رائد بوشنيبة أن يضيف الهدف الثاني للترجي، في الدقيقة 81، لولا تدخل دفاع الهلال، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (1-0).

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