الهجرة الدولية والهلال الأحمر يدعمان المتأثرين من الحرب ببورتسودان





اعلنت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الدكتورة عايدة السيد بدء صرف دعم مالي مقدم من منظمة الهجرة الدولية (Iom) للنازحين القادمين لولاية البحر الاحمر من المناطق المتضررة من الحرب.

والتي استهدفت حوالي الف وخمسمائة نازح بواقع مائة دولار للفرد الواحد عبر نافذة بنك الخرطوم.

وقالت لقد تمت الإجراءات بمتابعة لصيقة من المدير التنفيذي لفرع البحر الأحمر ومنسق المشروع بمراكز الايواء والاسر المستضيفة ببورتسودان حيث تم توزيع الدعم باشراف جمعية الهلال الاحمر بفرع بورتسودان.

وبالتنسيق مع بنك الخرطوم تم تخصيص نافذة صرف خاصة بالدعم لتسهيل الصرف للمستفيدين نقداً.