جحيم مازيمبي وذكريات رادس وسيمبا.. منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي أبطال أفريقيا





حسمت أندية الأهلي، يانج إفريكانز التنزاني، الترجي التونسي، بترو أتلتيكو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب إفريقي، أسيسك الإيفواري، وسيمبا التنزاني، تأهلهم إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، حيث سيواجه وصيف أحد المجموعات سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وسيكون طريق الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي أو سيمبا التنزاني أو الترجي التونسي، حيث سيلعب الفريق الأحمر مباراة الذهاب خارج القاهرة أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، والإياب على ستاد القاهرة أحد يومي 5 أو 6 أبريل القادم.

سبق لفريق الأهلي أن واجه مازيمبي الكونغولي على ملعبه لوبومباشي في أكثر من مناسبة، والذي يُعد من أصعب ملاعب القارة الإفريقية بسبب أن أرضيته نجيل صناعي والضغط الجماهيري هناك.

كما أن الفريق الأحمر توج من قبل بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2012، من ملعب رادس بتونس بعد فوزه على الترجي بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في وقت لاحق، موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال، والتي ستقام في القاهرة.

الشروق نيوز