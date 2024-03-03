الجيش يجلي المذيعين محمد عبدالكريم والحسن وأسرتهما من بيت المال





أجلى الجيش السوداني يوم أمس (السبت) المذيعين الشقيقين محمد عبد الكريم عبد الله والحسن عبد الكريم عبد الله وأسرتهما من منطقة بيت المال بمدينة أم درمان القديمة.

يأتي ذلك عقب سيطرة الجيش السوداني على أحياء أم درمان القديمة التي كانت خاضعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي جعل من سكانها يعيشون حياة صعبة لأكثر من 10 أشهر انقطعت فيها الماء والكهرباء وصعب الحصول على مواد غذائية.

وشكلت الثنائيه الشهيره بين الإذاعيين “محمد عبد الكريم عبد الله وشقيقه الحسن عبد الكريم عبد الله” حضورا لافتا عبر أثير الإذاعة السودانية “هنا أم درمان”.

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