والي النيل الأبيض يشهدتخريج دفعه جديدةمن المستجدين بالفرقة 18مشاة بالولاية





احتفلت الفرقة الثامنة عشر مشاه بولاية النيل الابيض عصر اليوم باستاد مدينة كوستي بتخريج مستجدي الدفعه خمسين بالفرقة والبالغ عددهم ثمانمائه وسته وعشرين مستجد وشهد فعاليات الاحتفال الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية واللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف العمليات بالنيل الأبيض ممثل القيادة العامه وعدد من اعضاء لجنة الأمن وحكومة الولاية واللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالولاية ولفيف من قيادات الولاية وضباط وضباط صف الفرقة وأسر المتخرجين

وحيا والي النيل الأبيض رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية خلال مخاطبته فعاليات التخريج مجاهدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاخري والمستنفرين والمرابطين في الثغور وكل من حمل السلاح في وجه العدو والمليشيا المتمردة في الزود عن الوطن وحماية مكتسباته وامتدح سيادته الوقفة القوية من قيادات واعيان ومجتمع ولاية النيل الأبيض مع القوات المسلحة منذ بداية حرب الكرامة بالاسناد والدعم بالقوافل من جميع المحليات فضلا عن العمل الكبير الذي تقوم به المقاومة الشعبية في كافة ارجاء الولاية

وهنأ الخليفة الفرقة الثامنة عشر مشاه بهذه الدفعة الجديدة من المستجدين والذين يشكلون سند حقيقي للقوات المسلحة وهم بشارة خير للعمل مع كتائب الاستنفار والقوات المسلحة للتحرك للتنظيف الوحدات الشماليه لمحلية القطينة من المتمردين والمرتزقة الذين دخلو القطينة من ولاية الجزيرة من أجل أن يعم الامن والاستقرار كل ربوع الولاية

وفي ذات السياق عبر اللواء الركن حيدر علي الطريفي مشرف العمليات بالنيل الأبيض ممثل القيادة العامه للقوات المسلحة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة من المستجدين تماسيح النيل الأبيض في هذا المرحلة من عمر القوات المسلحة والتي تؤكد الوقفة الشعبية الكبيرة لمجتمع النيل الأبيض لإسناد القوات المسلحة بالمال والرجال تجسيدا لشعار كلنا جيش وحيا سيادته شهداء الكرامة وقال إن القوات المسلحة قادرة علي حسم هذه المعركة وجاري اكمال عمليات النصر مشيرا الي الترتيبات المتقدمة التي تم تنفيذها لحماية كل ربوع الولاية وقريبا جدا سيحتفل الجميع بالنصر الكامل وسودان امن خالي من المرتزقة والجنجويد

من جانبه قال اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاه بولاية النيل الابيض ان الدفعة خمسين مستجدين التي تم تخريجها تعتبر من الدفعات المميزة في قائمة الدفعات التي خرجتها الفرقة حيث كانت نموذج في الأداء بجميع فعاليات التدريب التي تلقتها لذلك هم اضافة حقيقية للفرقة والقوات المسلحة وبهم يرتقي الأداء العام وتزداد الكفاءة وترتفع الجاهزية والاستعداد القتالي للفرقة وينالو شرف الدفاع عن الوطن وحدوده وسيادته لافتا الي ان الفرقة الثامنة عشر مشاه منذ حرب الكرامة كثفت من جهودها في تخريج دفعات جديدة والاستمرار في رفع القدرات القتالية عبر الدورات التخصصية في أسلحة المعاونة ودورات القنص وحرب المدن والطيران المسير للدفاع عن منطقة المسئولية واسناد معركة الكرامة في الخرطوم وجميع جبهات القتال

واكد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاه بولاية النيل الابيض جاهزية الفرقة لحفظ الامن بالداخل وحماية المواقع الاستراتيجية والحيوية بالولاية والسيطرة علي العناصر المتفلته والظواهر السالبة وجميع مهددات السلم الاجتماعي وخلق بيئة آمنة ومستقره تساعد في التنمية والإنتاج الزراعي والصناعي بالولاية

فيما اشار العقيد الركن بشير محمد الجهيني رئيس شعبة التدريب بقيادة الفرقة الثامنة عشر مشاه بكوستي الي ان التدريب هو الركيزة الأساسية في بناء الفرد العسكري وزرع الثقة في الجنود وتنمية قدراتهم حتي يكونو جاهزين للدفاع عن دينهم وعرضهم ووطنهم مستعرضا مجهودات شعبة التدريب بقيادة الفرقة في تأهيل الأفراد في جميع انواع الاسلحة مشيرا الي ان الدفعة المتخرجة تلقت جميع التدريبات العسكرية وطرق استخدام الاسلحة الفردية والجماعية ونفذت مشاريع تدريبية كبيره في الضاحية والرماية وطابور السير وهم جاهزون لتنفيذ الواجبات العسكرية بكل كفاءة في اي زمان ومكان مضيفا أن شعبة التدريب ترتب لتدريب دفعه جديده الي جانب عمليات التأهيل المستمرة لضباط صف وجنود الفرقة وفق المعطيات الآنية لهذه المرحلة من عمر القوات المسلحة.

سونا